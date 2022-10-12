荷里活巨星里安納度發推文批評，中國大規模的長期深海捕魚活動，導致其海洋資源被耗盡，中國漁民繼而航行到其他洋域進行深海捕魚。《農民日報》發表評論文章反駁，中國人吃魚主要靠自己養，歐美才是海洋捕獲的最大消...

2022-10-12