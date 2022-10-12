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日報新聞 > 港聞

美股中段跌103點

2022-10-12 列印
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美股三大指數均跌，投資者關心前景。杜指中段報二九一○○點，跌一百零二點；納指則報一○三七七點，跌一百七十點。滙控美國預託證券價格見三十九點七港元，跌零點六五港元；騰訊則見二百五十四點六港元，跌九點二港元。
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