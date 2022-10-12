梁栢賢料本月宣佈推「0+0」 李家超︰按情況再決定下一步



各界要求本港盡快推行「0+0」，但近日本港的新冠疫情呈反彈趨勢。行政長官李家超指出，要留意確診數字，穩打穩紮，按實際情況看看怎樣走下一步。但他指出，近期輸入個案增加近兩倍，又有新變種病毒襲港，須留意情況。



本港近日從美國輸入首宗XBB.1亞系個案，行政長官李家超在行會前對傳媒說，入境檢疫會否再放寬，有許多不確定因素如確診數字和醫療系統的承受力；而港府會穩打穩紮處理防疫措施，按實況才看怎樣走下一步，除非出現更強的病毒株等不可控情況，否則為民生經濟爭取最大空間的路線不變。

李說，實施「0+3」後，入境旅客上升了三成，而輸入個案持續上升，由實施前每日百多宗，增至昨日近四百宗，即比放寬前上升了約兩倍，加上有新變種病毒個案出現，認為市民須留意。他又批評有人不遵守紅黃碼要求、不守強制檢測公告或使用懷疑假免針紙，破壞大部份人的抗疫努力，認為值得千夫所指，亦擔心只是冰山一角。



早前與醫務衛生局局長盧寵茂隔空駁火的醫管局前行政總裁梁栢賢，在facebook發文，指病毒變異已成常態，愈廣泛傳播，毒性就會愈趨轉弱，只要有高疫苗接種率和有效治療藥物，就不足為懼。梁又不點名反駁李家超的做法，稱本地及輸入個案數字不重要，最重要是分析個案的臨牀情況，因現時大部份本地和輸入個案都是無症狀或輕症，無需入院治療。他估計，即使港府近日為「0+0」降溫，預料本月仍會宣佈推行。