無限極30週年「快樂研究所」 登陸MOSTown

■任選無限樂特飲多種健康材料自行搭配 DIY專屬名稱表情杯

■點點快樂扭蛋機

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InstagramSmile Challenge

口罩下的笑容彌足珍貴，今天你笑咗未？一向提倡健康生活的「無限極」為慶祝30週年，由即日起至16日一連五天於馬鞍山MOSTown舉辦「快樂研究所」期間限定活動，設有五大主題攤位及笑哈哈打卡位，可免費換領「無限樂特飲」及限量品牌禮品，為大家日常生活打氣加油，鼓勵一起體驗無限正能量！雨後陽光是香港人追求的生活，讓自己重拾久違的笑容，抖擻精神再度出發。MOSTown活動現場設置「無限樂特飲攤位」，提供五款特製健康飲品選擇，包括加入橙汁的「皇牌無限樂」、帶有清肝明目杞子的「神秘樂族」、愛美必試的洛神花「追夢者」、含蘋果汁及檸檬片的清新代表「爽快時刻」、以及陳皮混合玫瑰花的甘甜代表「苦中作樂」，款款滋味養生。大家可以根據個人口味及需求，自行配搭保健配料及多款有益生果。參加者只需讚好及追蹤"生活Chill健康- Powered by Infinitus" 專頁，即可獲得「無限樂特飲」一杯。現場人士亦可親手創作專屬的可重用外帶杯子，附帶英文字母可以拼湊名稱外，亦有不同表情及字句貼紙供裝飾之用，將快樂喜訊打卡分享！健康特飲+玩扭扭蛋一齊fun哈哈笑另一個由五大顏色組成的「點點快樂」展示區，分別是粉紅、青綠、橙色、紫、桃紅，不同顏色反映不同心情。市民可以按照當刻心情來挑選代表自己顏色的扭蛋機，每隻扭蛋裏面都有對應心情的保健禮品。只需讚好及追蹤"生活Chill健康- Powered by Infinitus" 專頁，即可免費獲得扭蛋機會一次。除了健康特飲和玩扭扭蛋外，記得要到笑哈哈打卡位，這裡以暖橙色為主調，佈滿開心喜樂的表情及不同笑臉的展示球，充斥正能量氛圍！場內更設「快樂收集機」及「哈哈鏡地帶」，供大家打卡影相之用。同時，無限極吉祥卡通人物「小G」為慶祝全新網購平台的誕生，將於10月14至16日的中午12時至下午7時親臨現場，親自為大家打打氣！此外，現場更有快樂冷知識、無限冷笑話，以及加映Instagram Smile Challenge快樂指數濾鏡遊戲，鼓勵大眾「笑得愈開心，拎得愈高分」，希望大家在忙碌中放聲一笑，尋找幸福配方。活動詳情日期：2022年10月12日（星期三）至10月16日（星期日）時間：中午12時至晚上7時地點：馬鞍山MOSTown新港城中心Atrium C活動空間（資料由客戶提供）