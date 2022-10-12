七旬中醫師涉非禮罪成



七旬中醫師涉嫌去年十一月在荔枝角港鐵站月台上摸十五歲女童的大腿，再在車廂內三度摸對方大腿，被控一項非禮罪。案件早前審結，裁判官施祖堯昨天指，被告辯稱因疫情關係沒有握着列車扶手，但自言每次列車到站時均會撞到其他乘客，倘若他真的關注疫情，撞向陌生人構成衛生風險豈非更高，質疑他觸碰事主大腿與失平衡拉不上關係，終裁定其罪名成立，下令他還柙至十月二十五日判刑。

施官裁決時指，受害人X作供清晰可靠，她指第二次被摸大腿後方時，觀察身後只有被告一名男士，故推測是對方所為，並沒有大叫。X繼而後退，被告跟着移向她，不過她客觀地表示不清楚當時對方是否故意走近，反映她實話實說，沒有刻意隱瞞。



施官批評，被告自辯有多處不合理的地方，他聲稱因疫情關係沒有握着列車扶手，案發時兩次撞向身旁的伯伯，但若他真的關注疫情，「撞向陌生人構成衛生風險豈不是更高？」被告指每次停車時都會撞到人，惟他經常搭港鐵，必然會用其他方法減低撞到人的風險，例如用紙巾握着扶手，他的說法不能自圓其說。被告又稱，不握扶手因想鍛煉平衡力，為何卻看不到撞到人的風險，其證供矛盾不合理。X面向被告後，目擊他兩度伸手摸其大腿，法庭看不到此舉與失平衡或握扶手的動態有何關係，裁定被告兩次蓄意摸X大腿，其意圖明顯屬猥褻，終裁定其罪名成立。