廣田邨爆炸起火 凌晨疏散300人

藍田屋邨單位起火，噴出火舌，並傳出爆炸聲，單位內父女險遭烈燄吞噬。消防到場開喉撲救，火警約一小時後救熄，初步疑涉電線短路起火。



事發於昨日凌晨三時許，現場為藍田廣田邨廣雅樓二十五樓一個住宅單位。火警在凌晨發生，住客仍在熟睡中，夜半驚醒。據報，大廈內有人被困，消防派出搜索隊登樓，營救被困人士。消防開動三條喉及三隊煙帽隊灌救，期間三百名居民被疏散。火警至凌晨四時許救熄。起火單位有一名九十一歲姓鄭老翁，其五十五歲女兒剛好探望他亦留宿單位。父女兩人由消防員救出，兩人因吸入濃煙不適。此外，住在起火單位對面的女鄰居亦不適，三人先後送院治理。