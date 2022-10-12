﻿「信望香港」展覽下周六太古展出﻿

太古「信望香港 信望未來」展覽將於十月二十二日至十一月六日期間在太古城中心舉行。展覽在去年首次亮相，這次則在昔日曾是太古船塢和太古煉糖廠所在地的鰂魚涌再次展出，別具意義。展覽述說太古在香港札根逾一百五十年的發展歷程，並展出系列珍貴圖片、歷史藏品、互動光影體驗，亦有不少互動裝置、遊戲和打卡位。公眾亦可收集限量紀念襟章、欣賞現場音樂演奏等。



太古表示，展覽現場設有音樂演奏，香港管弦樂團及管弦樂精英訓練計劃的樂手，會在十月二十三及三十日現場演奏多首耳熟能詳的樂章。太古又會派發一系列特別為太古城中心展覽設計的紀念襟章，代表太古的核心業務和社區計劃，供公眾收集紀念。





