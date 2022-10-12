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﻿長江旗下１６３公司獲「商界展關懷」﻿表揚

2022-10-12 列印
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長江集團一直積極參與社會服務，今年集團旗下合共一百六十三間成員公司獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌，連續十九年成為最多成員公司獲此殊榮的企業集團。

長江集團表示，於一百六十三間獲表揚的集團成員當中，六間公司獲頒最高嘉許類別的「二十年Plus商界展關懷」標誌。同時，五十二間公司獲頒「十五年Plus商界展關懷」標誌，三十七間公司獲頒「十年Plus商界展關懷」標誌以及四十三間公司獲頒「五年Plus商界展關懷」標誌。

香港社會服務聯會主辦的「商界展關懷」計劃，旨在促進商界與社福界之間的策略性夥伴合作。長江集團在「商界展關懷」的三大評審範疇包括關懷社區、關懷員工及關懷環境，各方面均展示良好企業公民的責任。
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