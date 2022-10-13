投保飆近倍 新冠確診索償料升 保費恐加10%港人「瘋」擁外遊



入境檢疫放寬至「0+3」兩周以來，吸引不少港人外遊，相關旅遊保險變得非常搶手。有保險業代表指，近期旅遊保險投保量增加近一倍，但估計港人在海外「中招」機會大增，索償個案如大幅增加，業界或會考慮增加保費最多一成。

港府自九月底實施「0+3」以來，吸引大批港人外遊，在上周五至日（七至九日），經機場的出境人數平均有七千五百二十七人。而本周二，日本放寬自由行的首日，經機場出境的人數就有八千六百二十四人。



為了玩得盡興，港人都會購買旅遊保險。香港保險專業人員總會會長張偉良向本報表示，「0+3」實施後，近期旅保的投保量明顯增加近一倍。張稱港人如在旅途中確診，旅保將提供醫療費用保障最高一百萬港元，包括每日住院現金津貼，或每日強制隔離現金津貼。承保人申請索償時，須向保險公司提交登記證、機票等證明出發和回程日期、當地的醫療報告、住院、醫療單據，以及核酸測試報告。

陳健波料海外染疫大增



縱橫遊常務董事袁振寧表示，旅行社為客人購買的旅遊保險已涵蓋新冠病毒，會當一般危疾處理，如客人在海外染病，需延長住宿及額外買機票，保險公司最多會保四萬港元。他又說，如有參與旅行團的港人不幸染疫，旅行社不會取消旅行團，只會讓確診者分開住宿，以及幫他們延長住宿。

保險界立法會議員陳健波向本報指，過往有港人在海外染疫後索償，他說，部份旅遊熱點的確診數字仍然高企，加上當地的防疫政策較本港寬鬆，如新加坡、日本等國家已撤銷戴口罩要求，預計港人在海外染疫的機會會大增，但保單大多會提供在海外確診後所需保障，就算確診也可安心。



陳健波又說，如與新冠肺炎相關的索償個案大幅增加，保險業界或會在每半年的檢討中，考慮上調旅保保費，由於市場競爭激烈，價格最多增加一成。

在日中招 醫療檢查需1867元



港人如在外地感染新冠病毒，需留意相關醫療費用，海外人士如要在日本看病，必須全額負擔診治費，如當地醫護人員認為旅客有可能感染，將安排到PCR檢測中心，或指定的醫療機關做核酸檢測；醫療機構的費用為兩至三萬日圓（約一千零七十至一千六百港元）；PCR檢查中心則大約是五千日圓（約二百六十七港元）。



另一個港人旅遊熱點——南韓，外國人在當地醫院需支付初步諮詢費，從四萬到八萬韓圜不等（約二百二十至四百四十港元）。