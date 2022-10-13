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親子農莊好去處｜18個本地親子農莊 餵小動物、多項遊樂設施 放電一流！

2022-10-13 列印
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秋天到，最適合去郊外玩。《Oh! 爸媽》為大家整合了全港18個本地農莊的資訊 ，每個農莊各有特色，有多項玩樂設施，包括觀光票丶天空之鏡拍照丶任玩充氣彈牀和沙池丶夾公仔幣3個丶DIY彩繪錢罌和沙畫。
詳情：https://bit.ly/3RPg3Ph
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