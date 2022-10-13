健康由腸道開始重症患者宜多補充益生菌

多加注意腸道健康狀況
對於腸道微生態和重症的關係，曾偉光醫生打趣地說：「其實它們像是雞與雞蛋，有着不能分割的因果關係。以大腸癌的病人為例，很多證據顯示患者腸內的惡菌比沒患病的人多；如能在患病前改善腸道微生態，增加好菌，令身體免疫力提高，那就可以減低致癌的風險。」
然而，到底自己體內的腸道微生態是否健康？是否已患上大腸癌而不自知？除了要多加留意有沒有出現脹氣、便秘、腹瀉及便中帶血等狀況外，最好定期接受大腸癌篩查，及早發現病變。如患有大腸瘜肉或發炎等異常現象，便應盡快治療，以減低患大腸癌的風險。傳統標準的大腸癌篩查，以腸鏡檢查最為準確。 另外，除了檢驗糞便裡的隱血外，醫學界也正研究其他非入侵性的篩查方法，包括對糞便作宏基因組學分析（metagenomics analysis）。香港中文大學醫學院在二○二○年發表的研究顯示，透過分析糞便裡的一種惡菌的基因標記（M3），可有效地偵測大腸瘜肉。
益生菌可紓緩治療副作用
對於有報告指在一些動物實驗中顯示，益生菌如雙岐桿菌及鏈球菌能減少大腸癌相關的惡菌，並有效縮小大腸中的癌細胞，曾偉光醫生進一步解釋：「許多研究顯示益生菌可以幫助惡化的腸道環境回復健康狀態。至於與癌症及其相關治療的關係，目前仍是臨床研究的階段。 最近有一些研究顯示，癌症患者在接受免疫治療時，如果他的腸道微生態是健康的話，治療效果相對更佳。」
畢竟，健康的腸道微生態可以增加身體的免疫力，而免疫力高的其中一個好處，正正是減低患癌風險。「目前資料顯示，食益生菌並不會令治療的副作用變多，所以重症治療期間都可以食用。而且有些患者因為服藥及化療等副作用，會出現腹瀉、便秘的症狀，益生菌的用處正好幫他們解決這些問題。」曾偉光醫生更透露，其實益生菌用於減輕腹瀉、便秘等腸胃問題已有十年以上歷史，因此絕對安全。
補充益生菌維持腸道健康
至於該如何補充益生菌以改善腸道微生態呢？曾偉光醫生表示：「只要我們每日在飲食中攝取足夠纖維的話，腸道微生態便會較少食纖維的人更健康。其實要改善腸道健康還有好多方法，而服食益生菌補充劑是最為常用及比較簡單的方法。」他最後亦補充，除均衡飲食外，生活型態也會影響腸道微生態，因此擁有良好的生活習慣，以及適量運動亦非常重要。