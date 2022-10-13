黑幫設宴36人違限聚令

有黑幫前晚在流浮山一間酒家設宴，到場的警方有組織罪案及三合會調查科人員，發現二十九名男子疑未能出示快測陰性結果，及十四人同坐一枱，涉嫌違反預防及控制疾病規例，向他們發出三十六張五千元定額罰款通知書。酒樓男負責人亦遭票控。另兩名被通緝的男子在場被捕，二人分別涉嫌與較早前一宗非法集結及不小心駕駛案件有關。