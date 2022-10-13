技能精英出戰世界技能大賽特別賽 展現年輕一代實力

■陳浩賢希望透過比賽磨練技術，擴闊眼界。

■機電工程署署長彭耀雄（中）與「空調製冷」（左）及「電氣安裝」（右）項目選手合照。

■項目專家、香港知專設計學院建築、室內及產品設計學系講師鍾倩薇（左）教授子宜繪圖設計的知識。

■項目專家以歷屆試題作為藍本，訓練陳浩賢。

■余子宜希望透過比賽汲取經驗，提升實力。

■李偉歷對餐飲服務行業有濃厚興趣，他坦言興趣令他堅持訓練。

■李偉歷(左)與項目專家亦師亦友，拍住上備戰世界技能大賽特別賽。

「世界技能大賽」被譽為「技能界奧林匹克」，今年會以特別賽形式於不同國家及地區舉行。30位年輕選手遠赴韓國、芬蘭等地，代表香港出戰26個項目，與各地的精英比併技能，當中包括「電氣安裝」、「珠寶設計」及「餐飲服務」的選手，在業界及項目專家團隊的全力支援下，冀能在國際舞台上發揮水準，為港爭光。電氣安裝項目 度身訂造訓練計劃畢業於青年學院職專文憑（電機工程）課程的陳浩賢，是今屆「電氣安裝」項目選手，也是機電工程署的二級技術員（電氣）。他坦言比賽十分具挑戰性，選手需要在有限的時間內設計電氣裝置線路，完成各項安裝、編程、調試，以及進行電氣裝置的故障檢測。「專家團隊為我度身訂做一系列強化訓練計畫，務求於比賽每一個環節，都可以做到『快、靚、正』。」項目專家、卓越培訓發展中心（電機業）署理總教導員林文驥表示，今屆比賽的系統編程部分，涵蓋智能家居系統所需的知識和技術，有助選手裝備自己，為日後在行業發展提升競爭力。獲機電署全力支持 培訓選手機電工程署今年於「電氣安裝」及「空調製冷」項目中都有派出員工出賽。機電工程署署長彭耀雄表示，署方一直十分鼓勵同事參加比賽，以提升技術和增廣見聞。機電工程署亦委派部門電氣督察隨團，為「電氣安裝」選手提供技術指導。「在備戰期間，我們一直與大灣區合作培訓伙伴，包括『廣州市人力資源和社會保障局』轄下的『廣州市工貿技師學院』及『廣州市技師學院』合作，綜合兩地訓練團隊的專長，以國家級的訓練水平為選手提供高質量的培訓，並促進兩地技能發展與交流。」珠寶製作項目獲僱主支持 培育業界人才出戰世界技能大賽特別賽的還有「珠寶製作」項目選手余子宜。子宜現時於周大福珠寶集團有限公司的順德工場擔任學徒，自小已鍾愛復古飾物：「珠寶製作是可以透過手藝製作充滿獨特性的作品。」珠寶設計項目要求選手需要於限時內使用貴金屬組件製作珠寶飾物，展示其焊接、挫磨等技巧。備戰期間，子宜於順德的周大福大師工作室和香港往來訓練。她感激公司全力支持她參與賽事，期望從比賽的挑戰中學習，取得好成績，吸引更多人投身珠寶設計行業。周大福珠寶集團大師工作室行政總監何冠寰指，專業人才對發展珠寶設計及工藝行業十分重要，要保持行業競爭優勢，必須吸納新血以擴大人才庫，並提供適當的培訓。公司安排奪得全國中金杯技能大賽冠軍的珠寶工藝師教授子宜手藝，學習加強各種首飾製作上的技巧和方法。他寄語子宜保持平常心，在比賽上發揮水準。模擬比賽真實環境 投入備戰餐飲服務至於「餐飲服務」項目選手李偉歷，正密鑼緊鼓備戰，預備遠赴瑞士與二十多個國家及地區的選手一較高下。比賽需要考核選手調酒、咖啡製作、邊桌服務等技巧。他指出：「比賽講求準確性及流暢程度，技巧動作需要十分熟練，才能展現信心。」項目專家張家榮指，選手除了要熟練各技巧，同時亦要具備應變能力，因此安排選手於酒店及旅遊學院的訓練餐廳訓練，面對真實的客人，模擬比賽環境。他期望偉歷能夠保持良好的心理質素，發揮實力，爭取好表現。https://www.facebook.com/worldskillshongkong/（資料由VTC提供）