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美股中段升143點

2022-10-13 列印
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杜指中段報二九三八二點，升一百四十三點；納指則報一○四八○點，升四十三點。滙控美國預託證券價格見三十九點一四港元，升零點四四港元；騰訊則見二百五十一點五九港元，跌二點零一港元。
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