港5大學躋身全球百大

英國教育雜誌《泰晤士高等教育》公佈二〇二三年世界大學排名，本港首次有五間大學躋身前百名，其中港大排全球第三十一位，較今年下降一位；中大上升四位排第四十五，創上榜以來最佳成績。



科大上升至五十八位；理大升至七十九位；城大則大幅上升五十二位至第九十九位。港大回應查詢指確信透過實踐港大勾畫的藍圖，將更提升港大在國際間的聲譽。中大校長段崇智為大學仝人的努力深感鼓舞。城大則指矢志為社會及高等教育注入能量。



十大位置由英美大學壟斷，英國牛津大學連續七年蟬聯「狀元」。內地首次有七間大學躋身全球前百，最高的是第十六位的清華大學，亦為亞洲排名第一，而緊隨其後的是第十七位北京大學。