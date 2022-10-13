教育人士認可線上教學平台 有助釋放教學空間

■聖公會聖馬太小學黃煥勝主任。

早前中文大學舉行一個主題為「釋放老師空間」的教與學新常態論壇，探討疫下線上教學形式能否減少教師批改作業的時數，從而將更多時間用於備課，提升教學成效。論壇主題由香港中文大學教育心理學教授侯傑泰發起，與會的一眾嘉賓包括教育界專家、學者、校長及教師。荃灣公立何傳耀紀念小學校長朱慧敏女士表示，於論壇上聽到各方的專業意見獲益良多，她從教育工作者的角度亦認同線上教學平台能協助教師批改作業，釋放的教學時數能讓學生直接受益。她相信隨着線上教學平台的發展趨向成熟，各類功能亦發展完善，例如教學成效報告能針對學生的強弱項作完整分析，得出的數據有助教師調整教學內容，做到「因材施教」。學生如在上課前透過線上教學平台做好預習，亦對教師上課教學大有助益。以推行多年的「翻轉教室」計劃為例，轉推行電子化學習後能讓各類教學材料以有趣的形式（例如教師參與拍片教學）展示，增加學生參與備課的動力及興趣。朱校長認為做好充足備課能讓學生花更多時間在課堂上參與做實驗及討論環節，提升教學質素。另外，線上教學平台亦能做到「照顧學習差異」的作用，平台具有即時性及可讀性，能讓教師即時知悉學生的進度，教師可根據學習情況調整課程的難易度，提升教學效率。至於當日論壇上其中一位嘉賓聖公會聖馬太小學黃煥勝主任在分享環節也提到，線上教學平台在照顧學習多樣性方面發揮很大的作用，因為線上系統可以有系統地記錄學生水平，有了這些數據，系統可依照學生能力派發切合他們程度的功課，或者教師可把學生分組，發放適合的學習資源及練習，在掌握及跟進學生的學習表現更快捷和精準。