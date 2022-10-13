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外國實施單方面制裁 金管局：銀行沒義務遵守

2022-10-13 列印
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俄烏戰事持續，部份俄羅斯企業為規避歐美制裁，研究將業務遷來香港，甚至有指俄企擬在港籌集資金。金管局發言人回應指根據香港法律，銀行沒有義務遵守外國政府實施的單方面制裁。

金管局發言人表示，不時提醒銀行，謹慎評估及妥善管理業務營運涉及的所有相關風險，盡力公平對待客戶。金管局又指，本港銀行業對俄羅斯的風險敞口很小，從銀行業蒐集的數據顯示，至六月底，銀行業對俄羅斯風險承擔總額八億港元，佔銀行總資產不足百分之零點零一。
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