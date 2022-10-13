逾半人竟指捽眼可護 奧比斯籲定期驗眼

奧比斯調查發現本港不少人都未有接受過全面驗眼，而有五成三受訪者竟然認為捽眼可紓緩疲勞及護眼。奧比斯鼓勵市民定期驗眼，建議市民一旦感到眼睛不適，應盡快求醫。



奧比斯聯同香港眼科學會於上月在網上調查，共收集到逾六千份有效問卷，當中逾半受訪者指間中或經常有閃光或飛蚊症狀。另外，逾半受訪者從未接受眼科醫生的全面眼睛檢查，即使有接受檢查的受訪者，有四成四對上一次檢查已是五年前。調查發現，四成受訪者有中度或以上程度的眼睛警示風險，當中四成三人從未接受全面眼睛檢查。



另外，有五成三受訪者認為經常按摩眼球可護眼。奧比斯指經常捽眼可以引致眼疾，而過度用力按摩眼球會令眼球受壓，有機會誘發飛蚊及閃光症狀。