兩餸飯店賣大閘蟹 每隻僅45元

受疫情影響，令「窮人恩物」兩餸飯生意大增。繼早前有兩餸飯店推出半邊蒜蓉蒸龍蝦等後，近日網民發現長沙灣有兩餸飯店推出大閘蟹，吸引不少街坊幫襯。



有網民指近日有兩餸飯店推出秋季當造的大閘蟹，每隻僅售四十五元，配上白飯亦只售五十四元。有網民指大閘蟹非常新鮮，價錢划算，值得入手。該店指分店每日售出約九十隻大閘蟹，每次推出後很快便告售罄，笑言是「益街坊」。