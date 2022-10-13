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日報新聞 > 港聞

兩餸飯店賣大閘蟹 每隻僅45元

2022-10-13 列印
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受疫情影響，令「窮人恩物」兩餸飯生意大增。繼早前有兩餸飯店推出半邊蒜蓉蒸龍蝦等後，近日網民發現長沙灣有兩餸飯店推出大閘蟹，吸引不少街坊幫襯。

有網民指近日有兩餸飯店推出秋季當造的大閘蟹，每隻僅售四十五元，配上白飯亦只售五十四元。有網民指大閘蟹非常新鮮，價錢划算，值得入手。該店指分店每日售出約九十隻大閘蟹，每次推出後很快便告售罄，笑言是「益街坊」。
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