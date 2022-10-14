錄24宗XBB亞系輸入個案 政府：機場檢測未可取消

自本港在本月十日發現首宗XBB輸入個案，至今共錄得二十九宗XBB亞系病毒輸入個案。醫務衞生局副局長李夏茵指，當中有二十四宗是在機場檢測時發現，反映未是時候取消機場的核酸檢測。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，在過去一周，本地感染及輸入個案分別增加三成及三成二，外圍部份國家及地區疫情都升溫，不過參考新加坡疫情，當地五成五個案涉XBB病毒株，但現時未有證據顯示它會引致較多嚴重或危殆個案。



本港過去一日新增五千六百二十二宗確診個案，其中三百八十七宗屬輸入個案，多八名患者離世。新增確診個案中，包括土地註冊處處長譚惠儀和財經事務及庫務局副局長陳浩濂，二人昨日分別對快測及核酸檢測陽性。