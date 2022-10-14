覆核「免針紙」官司 郭卓堅未獲法援

港府原定本月中廢除兩萬多張由七名醫生疑濫發的「免針紙」，但「長洲覆核王」郭卓堅提出司法覆核挑戰，質疑當局廢除「免針紙」的做法屬違法，本周三高院頒發臨時禁制令，令政府的廢免針紙計劃失效，並於下周四開庭覆核，郭卓堅先勝一仗。然而，郭本人無法就此次覆核獲得法律援助。



郭昨天接獲法援署的通知，指他個人已打齊三針新冠疫苗，加上他無擁有由七名被捕醫生疑濫發出的「免針紙」，即他本人不屬於本案的持份者，故拒絕向他批出法律援助。相關司法覆核案排期下周四舉行遙距聆訊。

