昨晚唯一錦標是香港交易所盃，結果由沈廄「燊榮之星」大熱掄元，騎者潘頓另贏伍廄「龍戰士」，最終亦成為騎師王。至於告東尼勝出「桃花盛」和「柏林探戈」，後駒鞍上人蘇兆輝另贏呂廄「旅英福星」，同告梅開二度。其...

2022-10-13