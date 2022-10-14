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美股中段升628點

2022-10-14 列印
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美股三大指數早段齊跌約百分二，杜指曾急挫逾五百點，其後收復失地，中段倒升六百二十八點，見二九八三九點；納指則報一○五九五點，升一百七十八。恒指夜期亦受帶動，中段升一百四十九點，報一六五五七點，高水一百六十八點。滙控美國預託證券價格見四十一點四港元，升二點六五港元；騰訊則見二百四十六點二五港元，升零點零五港元。
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