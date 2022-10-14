手停口停 天秤工抗議「被停工」

秀茂坪安達臣道地盤上月發生天秤倒塌事故導致工人三死六傷，事後勞工處禁止精進轄下所有地盤的天秤運作，至今已逾一個月。精進轄下多個地盤受到影響，不少日薪工人「手停口停」，工人近日在多個地盤示威抗議，要求當局讓地盤及工人復工。



勞工處回覆指向有關承建商有使用塔式起重機的地盤發出「暫時停工通知書」，停止所有塔式起重機運作。處方正密切跟進，以及為受影響僱員提供協助。