青年南昌站「瀡天梯」 港鐵報警

一名青年在港鐵南昌站玩「瀡天梯」（見圖），跳上超長扶手電梯旁的斜台，一瀡而下，影片在網上熱議，港鐵已報警。



影片分兩段，由兩個不同角度拍攝。第一個角度，拍攝者捕捉該青年跳上扶手電梯旁的斜台，如瀡滑梯般瀡落地面，完成後跳落地走人，另一角度則從高處拍攝，從高位拍攝該位青年的行為。該斜台與地面有約兩三層樓高，若青年失手跌下，恐有性命危險。



港鐵回覆本報查詢時表示，已就影片內的相關行為報警，不清楚影片來源及拍攝時間，車站亦無收過相關情況的報告。



原來，該名青年玩飛躍道（Pakour）已十六年。



他接受傳媒查詢指，不認為行為會對自身產生任何危險，亦不認為會有人「有樣學樣」，又指市民生活太受保護，思想落後守舊。