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港鐵烏龍車 未停站先開門

2022-10-14 列印
■港鐵表示已將事件通報相關政府部門。資料圖片
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港鐵昨指前日傍晚一列駛入油麻地站的觀塘線列車，在未有完全進入月台時停下，短暫打開車門。港鐵調查後初步認為或涉及人為因素，涉事車長已被暫時調離駕駛職務。

港鐵指該列車駛入油麻地站月台時，列車在尚有約一卡車廂還未完全進入月台情況下停定，車長開啟列車車門，隨即察覺並馬上關上，然後重新啟動列車至月台正確停車位置，讓乘客上落車。車務控制中心隨後已安排該列車回廠檢查，服務稍微受影響。港鐵指已通報相關政府部門。
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