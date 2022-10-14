感染新冠病毒增加6倍中風風險 接種疫苗減低重症發生率

香港每年平均約有三千多人死於中風，是香港第四號致命原因。中風的高危因素相當多，除了較常聽到的因素如三高、肥胖、缺乏運動和吸煙等等，原來感染新冠病毒亦是風險因素之一。中風因腦部供血的血管受阻塞或腦血管破裂引起，一旦出現中風並未能及時治療，可能嚴重影響日後活動能力。不幸感染新冠病毒，可能會導致凝血功能失調，增加血栓形成和血管栓塞的風險。家庭醫學專科彭少良醫生指：「新冠病毒是缺血性中風的危險因素，有研究發現，在確診感染新冠病毒後首周，患者中風的風險升高約6倍，因此接種新冠肺炎疫苗是非常重要的。」



兩種疫苗同樣安全 第三針轉打mRNA疫苗有效性更持久



雖然疫苗接種計劃已經進行接近2年，但不少人士仍然對疫苗的安全性存疑，以色列和美國的研究報告指出，在接種mRNA 疫苗後，心肌梗塞、肺栓塞或腦血管事件的風險並沒有增加。而根據香港疫苗異常事件報告數據，截至 2022 年 7 月 31 日，滅活疫苗與mRNA 疫苗的異常事件報告個案比率同為0.04%，可見兩種疫苗安全性相若。



截至2022年9月12日，3歲或以上接種第二針的人口已經達91%，惟12歲或以上的接種第三針約74%。在選擇接種第三針疫苗時，市民可考慮疫苗的有效性，以獲得更佳保護。有研究指出首兩劑接種滅活疫苗的人士，如選擇接種mRNA疫苗作為第三針加強劑，體內中和抗體水平比接種3劑滅活疫苗高約21倍。除此之外，巴西數據更顯示，已接種兩針滅活疫苗的人士，第三針轉打mRNA疫苗，在預防Omicron病毒引起的住院的有效性持久。許多亞洲國家及地區，例如新加坡、澳門、泰國也推薦已接種兩針或三針滅活疫苗的人士，轉打mRNA疫苗，以獲得較佳的保護效果，應對Omicron變種病毒。



8月初，香港政府建議50至59歲人士在接種第三針3個月後，接種第四劑疫苗。而以色列數據顯示，於60歲或以上人士身上，相對於只接種三針疫苗，接種第四針mRNA疫苗能夠進一步預防重症，有效性達86%，第四針可再大幅降低死亡風險達78%。彭醫生指：「年長人士應盡快接種加強劑，以減少重症及死亡風險。」

資料由彭少良醫生提供，復星醫藥支持

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