志記鎅木廠 租打鼓嶺祖地擬重開

逾七十年歷史、位處古洞北的志記鎅木廠，上月被政府收回土地發展。木廠向傳媒指日前簽約在打鼓嶺租用一幅逾萬呎的祖地，擬「重建」木廠。由於木廠原積存木材及器械均被政府收歸所有，志記需向當局申請領回，再加上要經申請及審批程序，料新廠最快一至兩年後才能重開。



鎅木廠負責人王鴻權（權叔）向傳媒表示，木廠行業仍有發展空間，他期望能重建廠房，向年輕人傳授木工技藝。他們早前已成功物色土地，在打鼓嶺租用一幅面積約一萬二千呎的祖地，月租約一萬八千元，為期五年，準備重置木廠。



但權叔坦言，鋸木機械及約七百噸木材仍留在廠房原址交政府處理，土木工程拓展署已表明若物件原主有需要取回物品可聯絡該署，部門將視乎情況酌情處理。然而重建廠房申請及審批等過程複雜，料最快需一至兩年才能成事，故目前難說廠房何時能重開。



發展局早前已根據機制，向木廠提供約一千四百多萬元補償。