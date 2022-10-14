全球認受性高 毋須「死讀書」 IBDP重開放式思考﻿ 港生多獲雙語文憑﻿

■修讀IBDP課程的學生，須設計「創意、活動、服務」，幫助有需要的人。

近年不少直資和私立中學，在高中開辦國際課程，讓學生在本地課程以外，有多一個選擇。現時正值直資和私立中學的招生季節，今日先介紹有不少直資和私立中學開辦的國際文憑大學預科課程（IBDP）。有熟悉課程的退休校長表示，IBDP課程在全球的認受性高，香港學生多可獲雙語文憑。採訪：《星島日報》教育組 圖：星島圖片庫本身是香港首批應考IBDP學生的香港華人基督教聯會真道書院榮休校長曹希銓表示，IBDP課程有悠久歷史，在全球的認受性高，加上該課程不欲學生「死讀書」，而是希望透過兩年的學習，訓練學生成為「有胸襟、有思想的世界公民，同時具批判思考。」寫論文兼設計活動曹希銓又表示，因應香港的中英雙語教育環境特色，一般來說，除了非華語學生外，修讀IBDP的本地生，大多在畢業時，都可獲取雙語文憑，反映學生除了母語外，第二語言的應用，同樣達母語程度；他補充，能考取雙語文憑的學生，在外國的數目不多，但香港學生卻可有這種優勢。IBDP課程繁重，學生須修讀六個科目之餘，還要應付一篇四千字的「拓展論文」（Extended Essay）、「知識理論」（Theory of knowledge）及「創意、活動、服務」（CAS）。其中拓展論文的主題不限，學生可根據自己的興趣設題和研究；而CAS的內容亦無限制，學生須設計活動去幫助有需要的人，完成後亦須寫反思。大學教育學習模式曹希銓表示，IBDP的學習模式像大學教育，學生除了自訂論文題目及撰寫外，「知識理論」同樣須提交一千五百字的論文，而且內容較哲學性，「國際文憑組織每年都會訂下六條題目，讓學生選答。舉例請學生評價『以物理探索真理是最不靠譜』的說法，學生不論是贊成或反對該命題都可以，但要解釋原因。」根據教育局規定，直資中學須以本地課程為主，因此學生在有開辦國際課程的直資中學就讀，在中三時，便須決定高中修讀哪個課程。曹希銓認為，若有意修讀IBDP的學生，宜先了解自己的性格和能力，「IBDP的課程較具挑戰性，想修讀該課程的學生，必須喜歡鑽研學問；若不喜歡考評方式中，有很多屬開放式答案，但又擅長背誦的學生，倒不如修讀其他課程。」曹希銓補充，懂得時間管理也是IBDP學生應具備的特質。「課程有Internal Assessment，類似文憑試課程的校內評估，而且要求嚴謹，學生必須依時完成，加上還有論文、CAS等課程元素，故IBDP的學生都非常忙碌，需要學習如何分配時間。」