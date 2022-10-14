人腦細胞植入鼠腦 圖解自閉症之謎

美國史丹福大學試圖解開自閉症等腦神經系統疾病之謎，成功在新生幼鼠中植入及融合人類腦細胞，正為此展開更多有關腦部運作的研究。



史丹福大學的研究人員七年前利用人類的皮膚細胞，製造幹細胞和培育出與人類大腦皮層相似的組織，然後將這個腦組織植入約一百隻新生幼鼠的頭骨。



這批幼鼠的免疫系統較弱，因此沒有產生移植後的排斥現象，人腦細胞亦隨時間成熟，並與老鼠的大腦細胞融合。



科學家希望透過人鼠大腦的移植實驗，了解基因突變如何影響人腦迴路的思維和行為方式，最終用在研究自閉症、專注力失調、阿茲海默症等神經性退化疾病，及測試新療法的有效性。