《遊戲王》作者救人遇溺離世

日本漫畫《遊戲王》作者高橋和希七月在沖繩潛水期間，拯救溺水民眾時不幸遇溺身亡，全球粉絲深感婉惜。



根據美軍《星條旗報》報道，一名四十九歲的駐日美軍少校布爾喬透露，他於七月四日在沖繩美人魚石窟救出三名受困人士，因而獲頒勳章。在他與兩名學生下海救人前，高橋和希已先下海，但之後就沒有回到地面。布爾喬坦言當時情況非常惡劣。



布爾喬表示，他是事後才得知遇溺者是高橋，對此感到難過，認為他為救人而死是一名英雄，而經常玩卡牌遊戲的人，應該知道高橋有著巨大的影響力。



高橋和希於一九九六年至二○○四年期間，在《週刊少年JUMP》連載代表作《遊戲王》，一九九八年將其改編成動畫。《遊戲王》曾經在全球深受歡迎。