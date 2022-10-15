公務員事務局：如涉嫌違法必嚴肅處理 女EO移情疑遭報復 前男友涉散佈性愛片被捕

網上近日流傳數段懷疑涉及一名女政府行政主任（EO）的不雅片段，引來網民嘩然。警方大埔警區重案組經調查後，於周一拘捕一名懷疑發放片段的二十九歲男子。據悉，男方同任職行政主任，懷疑不滿女友不忠而公開兩人過往的影片惡意報復。有大律師指男方可能干犯去年生效的「窺淫罪」；而公務員事務局指如有個別人員涉嫌違法，定必嚴肅處理。流傳的片段除涉及性愛過程外，還有疑似口交、全裸自拍和洗澡等畫面。根據網上瘋傳的消息，指女事主在大埔民政事務處工作。根據女事主的姓名，在「政府電話簿」內可找到其職位、所屬部門等資料。據知，女事主過往不時在社交網站放閃，分享相片，但事發後已關閉有關Instagram帳號。男女同任職ＥＯ警方表示，早前接獲報案，指有不雅片段在網上流傳，大埔警區重案組接手調查。經深入調查後，於周一拘捕一名二十九歲本地男子，涉嫌與案件有關。他已獲准保釋候查，須於十一月上旬向警方報到。公務員事務局回覆本報查詢，表示不會評論個別個案，並指政府非常重視公務員的紀律和操守，如有個別人員涉嫌違法或違紀，定必按既定機制嚴肅處理。大律師陸偉雄表示，被捕男子的行為可能干犯了去年生效的「窺淫罪」。在新法例下，即使是經對方同意的情況下，在私人地方拍攝的片段，若片段拍攝到當事人的私密部位，在未經當事人同意下將影片發佈則會觸犯法律，最高刑罰為監禁五年，而在此法例下一旦罪成則必須入獄，不會被判以罰款。陸偉雄認為，新法例相當有阻嚇力，在新法例生效後，相關行為發生的個案顯著下降，有立竿見影之效。關於民事索償方面，陸偉雄指若案中女子想從民事途徑向涉案男子索償，具體情況要視乎女子所受的影響，例如是名譽、收入、心理創傷等損失；有關心理創傷的部份，則可能需由臨牀心理學家或精神科醫生等專業人士作出量化，以計算實際賠償金額。