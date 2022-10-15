首與BA.4.6襲港 確診增5106宗 BQ.1.1傳染力強隨時殺入社區

再有新變種病毒輸入本港，衞生防護中心昨分別呈報首宗BQ.1.1亞系及BA.4.6個案。有專家指，BQ.1.1傳染性較強，更容易流入社區。



衞生防護中心在輸入個案中，首次發現BA.4.6及BQ.1.1亞系個案。相關BQ.1.1個案涉及一名三十歲男子，他於上月三十日由阿聯酋抵港，本月二日檢測呈陽性；BA.4.6個案則為一名五十三歲男子，他於上月二十七日由加拿大抵港，兩日後檢測呈陽性，屬無症狀感染。本港過去一日新增五千一百零六宗個案，其中三百三十六宗為輸入個案，多七名確診患者離世。



呼吸系統科專科醫生梁子超向本報表示，BA.4.6及BQ.1.1均屬Omicron分支，個案多為輕症。但他指，BQ.1.1的傳染性較強，在歐洲疫情中有較快增長，而且免疫逃逸能力比BA.2.75.2強，會更容易流入社區。他說，當局需觀察BQ.1.1造成的重新感染比率，如相關比率達兩成半或更多，即反映群體免疫開始失效。

盧寵茂：「黃碼」暫不放寬



受制於「黃碼」，抵港人士首三天都不能進入食肆等表列處所。旅遊業界立法會議員姚柏良建議港府，考慮讓旅行團以「團進團出」方式，容許「黃碼」旅客進入指定餐飲處所。醫務衞生局局長盧寵茂指，現時輸入新變種病毒，加上機場檢測陽性比率升近兩倍，反映疫情仍未過去，「黃碼」就能發揮防止輸入作用，故目前不會考慮放寬。



立法會議員邵家輝昨指，近日有頗多零售業員工請假，因他們的家人外遊後，返港檢測確診，認為與員工無關係，質疑為何不能上班。醫務衞生局局長盧寵茂指，抵港人士在機場是「檢測放行」，即是檢測陽性時，他們已在家中；根據防疫規定，確診者家屬都是密切接觸者，必然會受影響，形容是「0+3」的其中一個代價。