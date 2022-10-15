「火博士」被指迫女生手淫 科大：涉事職員正休假

TVB節目《學是學非》中擔任專家嘉賓、人稱「火博士」的科大化學系講師陳鈞傑（Jason，圖），近日捲入桃色風波，有自稱是女學生的Zenobia在個人社交網發文，詳述與火博士的相識經過，該女學生表示自己是從未拍過拖的「A0」，兼且是天主教徒，但遭要求幫他自慰，更遭男方誣衊主動勾引。該女生Zenobia表示已留證據，以及用自己的聲譽去承擔、去公開此事。火博士對被爆料未有回應，而其工作的香港科技大學正了解及跟進網上流傳的一宗牽涉校內教職員及學生的事件，涉事教職員正休假。