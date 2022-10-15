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七欖售票76% 續加強宣傳

2022-10-15 列印
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闊別三年半的香港國際七人欖球賽將於下月四至六日舉行，體育專員楊德強昨指，七欖售票反應不差，會加強本地宣傳；至於賽事期間場內觀衆不能進食，只能喝飲料，楊稱，若疫情有改善，或會再檢視。
  香港欖球總會昨指，至今已售出逾二萬三千萬張門票，總數佔欖總的期望入場人數的七成六，總會期待屆時入場人數達三萬人。

另外，香港馬拉松落實明年二月十二日舉行，就報名人數能否增加，楊德強期望新冠疫情向好，就能有更多調整安排空間。
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