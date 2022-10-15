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水泥工捲田螺車底亡

2022-10-15 列印
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油塘一水泥廠發生奪命車禍。昨中午十二時許，肇事田螺車駛入東源街一間水泥廠時，意外撞倒一名男工人。事主被捲入車底，重創昏迷；救援人員出動坍塌搜救專隊，花約一小時把事主救出，事主當場證實傷重不治，死者女兒事後到場認屍。

涉事五十五歲田螺車司機下車時跌倒，頭部受傷，由救護車送院治理，其後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。
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