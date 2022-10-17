一國兩制長期堅持 保障港澳繁榮穩定 習近平：要完善特區司法制度

舉世矚目的中國共產黨第二十次全國代表大會，昨天起一連七日在北京召開。中共中央總書記習近平發表報告，當中九次提到「香港」。繼今年「七一講話」之後，他再次強調「一國兩制」是保障港澳長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。習近平在大會宣讀的是簡要版，大會之後發佈的完整版本中，提到要完善特區司法制度和法律體系。



開幕式由二十大主席團常委會成員李克強主持，習近平代表第十九屆中央委員會發表名為《高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮鬥》的報告。

港實現由亂到治重大轉折



習近平指，中共過去五年全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，推動香港進入「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，使香港、澳門保持長期穩定發展良好態勢。而面對香港局勢動盪變化，中共依照《憲法》和《基本法》有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。他指，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。



大會其後派發的完整版本中提到，要堅持行政主導，支持行政長官和特區政府依法施政，提升全面治理能力和管治水平，完善特區司法制度和法律體系，保持港澳資本主義制度和生活方式長期不變，促進港澳長期繁榮穩定，支持港澳發展經濟、改善民生，並破解經濟、社會發展中的深層次矛盾和問題。值得注意的是，提到要完善特區司法制度和法律體系，較為少有。

破解經濟社會深層次矛盾



對於習主席提出要破解經濟、社會發展中的深層次矛盾和問題。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央的說法比以往更坦率、實事求是，既督促特區政府施政，亦表明會給予支持。他指，香港的深層次問題已刻不容緩，否則香港難以長治久安。



二十大報告中提到要完善特區司法制度和法律體系，但十九大報告未有類似表述。劉兆佳認為，「愛國者治港」不止是指行政、立法機關，法官也是管治者一部份，中央希望司法機關履行職責，維護國家主權安全、確保《基本法》正確行使等。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，報告說法並非針對普通法制度，可能是「架構、程序上的問題」，他不覺得香港司法制度有大問題。