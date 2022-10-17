多名前領導人亮相 胡錦濤須攙扶進場

二十大開幕，前國家主席胡錦濤亮相，他進場時由工作人員攙扶。另一前國家主席江澤民未有露面，而前總理朱鎔基也未有出現。



開幕時，習近平率領眾人進場，年近八十歲的胡錦濤第二個入場，他滿頭白髮，行動遲緩，旁邊有工作人員陪伴。而九十六歲的江澤民以及九十四歲的朱鎔基都缺席。五年前的中共十九大，江澤民曾出場。去年的百年黨慶，江澤民亦沒有亮相。



主席台上，三任前政協主席俞正聲、賈慶林、李瑞環一起就座，前總理溫家寶和前人大委員長張德江以及一百零六歲的元老宋平、前國家副主席曾慶紅一起就座。前常務副總理張高麗也有參加，表情嚴肅。