本周三公佈首份《施政報告》 李家超拓文化藍圖 擬增建4博物館

行政長官李家超本周三發表其首份《施政報告》。據了解，特區政府計劃增建共四個博物館，分別是尖沙咀九龍公園的「中國歷史文化推廣活動中心」、天水圍第一百零九區的「文物修復及資源中心」、「北部都會藝術博物館」，以及「交通博物館」。

《星島日報》率先報道，李家超為了持續提升文化基建，制訂了新「十年文化藝術設施發展藍圖」，包括康文署將會增建多間博物館，並鼓勵私人發展項目加入文化藝術設施，及大增表演場地座位數目，目標是超過現時四成以上。

4方向催谷文化之都



據了解，特區政府計劃增建共四個博物館，分別是尖沙咀九龍公園的「中國歷史文化推廣活動中心」、天水圍第第一百零九區的「文物修復及資源中心」、「北部都會藝術博物館」，以及「交通博物館」。



李家超上月初出席「香港新坐標：中外文化藝術交流中心」高峰論壇時表示，政府正逐步建立世界級的文化設施、加強與內地及海外藝文機構的交流、鼓勵文創業界擁抱數碼科技，以及壯大文化藝術人才庫，推動香港成為文化之都。

為此，特區政府正循四大方向，致力推動這方面工作：第一，政府會逐步建立世界級的文化設施和多元文化空間，為藝術家、藝團和從業者提供土壤，共同孕育文化藝術創作；第二，政府將會加強與內地以及海外藝術文化機構的交流合作，進一步確立香港在國際藝壇的地位，以及善用「一國兩制」優勢，傳揚中華文化，透過香港的平台，加強內地與海外文化藝術的交流，向世界說好中國的文化藝術故事；第三，政府將把握國際趨勢，增撥資源鼓勵文化及創意業界擁抱數碼科技；第四，政府要壯大香港的文化藝術人才庫。