「納沙」今逼港 風勢料頗大

強烈熱帶風暴「納沙」已增強為颱風，天文台於昨晚九時二十分發出一號戒備信號。據預測，「納沙」將於今日深夜至明日凌晨靠近，並於距離香港四百公里的界線，較先前預測更為接近珠江口一帶；料風勢頗大，高地達到烈風程度。

明有驟雨 市區降至19度



天文台指按照最新預測路徑，「納沙」會在今日靠近廣東沿岸，與香港的距離約為四百公里左右，較先前預測更為接近珠江口一帶，而強度亦較先前預測強。「納沙」在未來一兩日會橫過南海北部。今日有一兩陣驟雨，氣溫介乎二十五至二十九度，晚間離岸及高地風勢逐漸增強，隨後兩三日風勢頗大。明日至後日有驟雨，天氣較涼，市區氣溫下降至十九度左右，新界再低幾度。



澳門氣象局於昨午二時發出一號風球，預測澳門本地風力將會增強。