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確診增5564宗 10院舍爆疫

2022-10-17 列印
■在機場抵港檢測時呈現陽性的個案有二百四十二宗。
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本港過去一日新增五千五百六十四宗確診個案，是連續第四日維持在五千多宗水平，多五名患者離世。

在三百八十五宗輸入個案中，有二百四十二宗在機場抵港檢測時呈陽性、八十三宗在抵港第一至三日確診、六十宗在第四至七日確診。衞生防護中心在有關輸入個案中，未有發現新變異株個案，本港現時累計發現五十五宗XBB、四宗BA.2.75.2、一宗BA.4.6及五宗BQ.1.1亞系個案。

另外，八間安老和兩間殘疾院舍發現十四名院友及一名員工確診，三十五名院友及兩名員工被列為密切接觸者，須隔離檢疫。學校方面多兩所中學各有一個班別，因有聚集性群組而須停課一周。
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