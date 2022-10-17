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foodpanda「減薪」 送遞員罷工

2022-10-17 列印
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foodpanda部份送遞員因不滿公司更改每張送遞單計算方法後收入大減，於昨傍晚六時開始發動罷工，以促請平台改善薪酬待遇。有警員在場戒備。

有一批送遞員昨在九龍灣宏光道創豪坊pandamart外聚集，他們舉起標語，並在電單車前張貼單張，希望爭取合理薪酬。參與罷工的送遞員指，若不獲公司的正面回應，將會繼續工潮。foodpanda應用程式及網頁所見，平台上昨顯示「由於送遞服務繁忙，暫時只有部份餐廳/商店可接受定單」。

該公司早前指，理解車手對收入的關注，而去年對方提出的十五項要求，已於過去一年回應及處理。
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