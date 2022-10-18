怪男拾廚餘餵養 葵涌公園變鼠樂園

■鴨舌帽怪男在公園向花槽撒「鼠糧」。

港府大力推動清潔香港運動，料月底揀選五至十個食肆後巷設置大型垃圾桶收集垃圾，減鼠患。不過，竟有人以養老鼠為樂，葵涌一名男子每天檢取食肆廚餘餵老鼠，令公園鼠蹤橫行，更竄入民居和擾亂食肆，令街坊受驚，又怕染病。葵涌石蔭路二號和四號休憩公園鼠患問題向來不嚴重，但過去一個多月突然惡化，兩個公園的花槽湧現老鼠，其中二號公園較嚴重，老鼠肆無忌憚亂竄，把街坊嚇得半死。葵青區議員劉貴梅說，公園內沒有垃圾堆積，附近一帶不屬於衛生黑點，不明為何變成「老鼠樂園」。為找出鼠患源頭，她和另一區議員林紹輝連日到場觀察，有駭人發現，「原來有人將食物撒入花槽，吸引老鼠聚集。」亂竄民居食肆嚇煞街坊劉貴梅稱，餵鼠者是一名年約七十歲、經常在兩個公園流連的男街坊，「他先在附近後巷拾餐廳垃圾桶，拿走麵條、肉碎、麵包等廚餘，拿去餵老鼠。」自上月起，這名阿伯幾乎每天到公園餵老鼠，「下午和傍晚各一次，在二號公園餵完，再去四號公園。」劉拍到片段，顯示阿伯入公園後先「變身」，戴上鴨舌帽遮掩容貌，四圍張望，當無人之際，便靠近欄杆，從布袋拿出「鼠糧」撒向花槽，「他每個公園逗留十多分鐘，不停向花槽撒食物。」有人餵食，老鼠習慣了，藏身公園花槽，依時出來吃大餐，「二號公園情況誇張，形成一個大型鼠穴，估計有三十多隻老鼠。」從短片可見，花槽內和旁邊的水渠位置，見到老鼠走來走去，情況恐怖。劉說，鼠患失控，不少街坊反映有老鼠走入住所，咬爛物件，擔心親人感染病毒，「有街坊說看到花槽的老鼠，如貓一樣大，嚇得夜晚不敢經過公園，兜路回家。」食肆亦遭殃，「老鼠走入餐廳食肆，客人大吃一驚，影響生意。」劉不知道阿伯為何要餵老鼠，曾多次向他勸告，「近日他不是每天來，或一星期來餵兩、三次。」她已將事件通知食環署和康文署，「食環署在公園外清潔消毒，康文署剪短花槽植物，令老鼠不易藏身，又擺放了巨型鐵籠捕捉老鼠。」康文署回覆查詢稱，接獲相關投訴，即時安排專業承辦商加強滅鼠，包括放置捕鼠器、藥餌及堵塞鼠洞等。在此期間，場地職員未有在花牀發現鼠穴。食環署則指，今年九月接獲有關區議員相關投訴後，轉介康文署跟進，指示防治蟲鼠承辦商在上址一帶的公眾地方加放有毒鼠餌，並在附近公眾地方加強防控鼠患。另外，食環署於石蔭路第二休憩公園外圍一帶公眾地方，每周推行兩次恆常滅鼠工作。