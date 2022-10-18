人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑未明，可能傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，一般導致人類感染戊型肝炎病毒主要是透過糞口途徑傳播。
鼠帶病毒可致多種奪命傳染病
人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑未明，可能傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，一般導致人類感染戊型肝炎病毒主要是透過糞口途徑傳播。
怪男拾廚餘餵養 葵涌公園變鼠樂園
港府大力推動清潔香港運動，料月底揀選五至十個食肆後巷設置大型垃圾桶收集垃圾，減鼠患。不過，竟有人以養老鼠為樂，葵涌一名男子每天檢取食肆廚餘餵老鼠，令公園鼠蹤橫行，更竄入民居和擾亂食肆，令街坊受驚，又怕...
2022-10-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
習近平廣西團發言提五個「牢牢把握」
在北京，中共二十大昨日舉行第二日會議，代表團審議黨總書記習近平提交的中央委員會報告。習近平上午出席廣西代表團會議時，提出五個「牢牢把握」，包括牢牢把握以中國式現代化推進中華民族偉大復興的使命任務。習近...
2022-10-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
100名保守黨人交不信任信件 卓慧思遭黨友逼宮恐落台
上任只有一個多月的英國首相卓慧思，因為減稅風波而面臨的下台壓力愈來愈大，據報保守黨擬本周「逼宮」把她趕下台，已有超過一百名保守黨國會議員準備向下議院黨團「1922委員會」主席布雷迪，提交對卓慧思不信任...
2022-10-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
長沙灣睿峰季內推餘貨
VMS鼎珮旗下長沙灣睿峰已屆現樓，發展商已完成交樓程序，並部署重推，項目尚餘約220伙，最快有機會於季內以現樓形式推售，項目附設的商場亦於昨日推出標售，截標日期為下月18日。VMS鼎珮合夥人馬宣義表示...
2022-10-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
恒指升25點反彈力不足 科網醫藥股齊造好
上周五美股三大指數受加息陰霾影響全線向下，加上周日內地召開二十大，暫未見利好政策，港股承接外圍弱勢，昨日低開107點，報16479點，早段一度繼續尋底，曾插278點，低見16308點，再創11年低位，...
2022-10-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
水晶宮有力反彈 狂刀屠狼
開季狀態平平的的水晶宮前鋒伊度亞，近期終於上力，過去三場英超有兩仗各入一球，成球隊中腳風最順的鋒將。水晶宮今晚英超快車回師主場迎戰在聯賽榜排尾四的狼隊，伊度亞勢領軍屠狼重返勝軌，主勝屬過關不二之選。（...
2022-10-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
同陳瀅主動加咀戲 慘被葉念琛Cut晒 方力申唔爭氣 老竇周街搵未來新抱
7年冇拍劇的方力申，今年拍了兩套劇，包括老友葉念琛的作品《美麗戰場》，更跟緋聞女友陳瀅首度合作，他承認同女方好熟，扮夫妻更有默契，甚至大貪到自動加咀戲搞到葉導嗌停。另外，42歲玩了一年交友App依然食...
2022-10-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 爭奪人才戰 香港不容有失｜社論
環球經濟聚焦於創科、創意和金融發展，各國為增強本身的競爭力，推出五花八門的吸納人才計劃，國際間的人才爭奪戰，愈來愈激烈。香港近年先發生黑暴事件，後再來新冠疫情，近年的移民潮，導致人才流失，港府必須加把...
2022-10-18
- 林月庭 - 浪漫法國之旅｜甘美人生
- 盧永雄 - 打造「中國式現代化」｜巴士的點評
- KellyChu - MegaBox 15周年5大精彩誌慶活動 送家居用品$500現金券兩張｜Executive日記
- KellyChu - 卓永興尖沙咀行到長沙灣頻密落區見阻街即罰 ｜Executive日記
- 李純恩 - 梵高很鬱悶｜好好過日子
- Jacky哥 - 恒生管理層輕裝上陣 支持公益金便服日｜企業熱話
- Michael Chugani 褚簡寧 - make or break｜又中又英
- 屈穎妍 - 一對過江龍鳳｜人生馬拉松
- 林國誠 - 聖物功效｜五里山
- 朱紅 - 騰訊曾見52周低 博「25781」｜窩輪熱炒特區
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
潘頓後上稱雄 巴度助蔡廄封王 加州星球 輕勝沙田錦標
昨日重頭戲肉是國際二級賽的沙田錦標，東廄「加州星球」大熱掄元，而鞍上人潘頓另憑呂廄「包裝必勝」食尾胡，最終成為騎師王。至於蔡約翰則成為練馬師王，他與巴度合作勝出「勝得威風」和「魅力知遇」。其餘蘇兆輝憑...
2022-10-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6