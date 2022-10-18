鼠帶病毒可致多種奪命傳染病

■食環署人員到公園進行滅鼠工作。

■區議員劉貴梅指花槽內有數十隻老鼠。

老鼠身上帶有病毒，可引致多種傳染病，例如鼠疫、鈎端螺旋體病、漢坦病毒等，嚴重可致命。本港在二○一八年九月發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎病毒個案，至今共錄得十七宗人類大鼠戊型肝炎個案。據衞生防護中心資料，人類感染大鼠戊型肝炎可能會出現發燒、食欲不振、腹部疼痛、黃疸等症狀；在罕見情況下，急性戊型肝炎或會造成暴發性肝炎（急性肝衰竭）和死亡。人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑未明，可能傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，一般導致人類感染戊型肝炎病毒主要是透過糞口途徑傳播。