健康由腸道開始 重症患者宜多補充益生菌

■重症病人或會因藥物及化療的副作用，令腸內好菌下降導致腹瀉及便秘，宜多補充益生菌幫助改善腸道健康。

■越來越多研究發現，透過改善腸道微生態能有助減低患上癌症的風險。

■要保持腸道的健康，可以多吃一些富水溶性纖維的食物，例如豆類及高纖水果等。

一直以來，大腸癌盤據本港致命癌症排行榜首三名位置，因初期症狀並不明顯，容易被忽略，若沒有定期作檢查，當被發現時可能已經很嚴重了。對於大腸癌的發生，不良飲食習慣可說是最重要的因素之一。臨床腫瘤科專科曾偉光醫生表示，越來越多研究顯示，益生菌可預防大腸癌。另外，重症有機會引起腸道微生態失衡，如若不幸患上重症，亦應補充益生菌以改善腸道微生態失衡所引起的症狀。多加注意腸道健康狀況對於腸道微生態和重症的關係，曾偉光醫生打趣地說：「其實它們像是雞與雞蛋，有着不能分割的因果關係。以大腸癌的病人為例，很多證據顯示患者腸內的惡菌比沒患病的人多；如能在患病前改善腸道微生態，增加好菌，令身體免疫力提高，那就可以減低致癌的風險。」然而，到底自己體內的腸道微生態是否健康？是否已患上大腸癌而不自知？除了要多加留意有沒有出現脹氣、便秘、腹瀉及便中帶血等狀況外，最好定期接受大腸癌篩查，及早發現病變。如患有大腸瘜肉或發炎等異常現象，便應盡快治療，以減低患大腸癌的風險。傳統標準的大腸癌篩查，以腸鏡檢查最為準確。 另外，除了檢驗糞便裡的隱血外，醫學界也正研究其他非入侵性的篩查方法，包括對糞便作宏基因組學分析（metagenomics analysis）。香港中文大學醫學院在二○二○年發表的研究顯示，透過分析糞便裡的一種惡菌的基因標記（M3），可有效地偵測大腸瘜肉。益生菌可紓緩治療副作用對於有報告指在一些動物實驗中顯示，益生菌如雙岐桿菌及鏈球菌能減少大腸癌相關的惡菌，並有效縮小大腸中的癌細胞，曾偉光醫生進一步解釋：「許多研究顯示益生菌可以幫助惡化的腸道環境回復健康狀態。至於與癌症及其相關治療的關係，目前仍是臨床研究的階段。 最近有一些研究顯示，癌症患者在接受免疫治療時，如果他的腸道微生態是健康的話，治療效果相對更佳。」畢竟，健康的腸道微生態可以增加身體的免疫力，而免疫力高的其中一個好處，正正是減低患癌風險。「目前資料顯示，食益生菌並不會令治療的副作用變多，所以重症治療期間都可以食用。而且有些患者因為服藥及化療等副作用，會出現腹瀉、便秘的症狀，益生菌的用處正好幫他們解決這些問題。」曾偉光醫生更透露，其實益生菌用於減輕腹瀉、便秘等腸胃問題已有十年以上歷史，因此絕對安全。補充益生菌維持腸道健康至於該如何補充益生菌以改善腸道微生態呢？曾偉光醫生表示：「只要我們每日在飲食中攝取足夠纖維的話，腸道微生態便會較少食纖維的人更健康。其實要改善腸道健康還有好多方法，而服食益生菌補充劑是最為常用及比較簡單的方法。」他最後亦補充，除均衡飲食外，生活型態也會影響腸道微生態，因此擁有良好的生活習慣，以及適量運動亦非常重要。