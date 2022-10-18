科技園將試行無人駕駛車

香港科技園公司宣佈開展自動駕駛車輛試驗計劃，將在白石角科學園內試行無人駕駛巴士。自動駕駛車輛採用後輪驅動，內有八個座位，最高時速可達每小時三十公里。



自動駕駛車輛配備冷氣及顯示屏，並支援車聯網系統（V2X）和5G網絡。車上設有十一個不同種類的感應器，能偵測七十米內的行人、物件和車輛。

自動駕駛車輛將暫定沿科學園園區東，西大道的路線試行。科技園指試驗計劃會在園區內模擬智慧城市，又指收集到的模擬實況數據，可有助智慧出行方案。