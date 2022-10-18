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港疫情下競爭力削弱 陳茂波：逐步放寬經濟可復常

2022-10-18 列印
■陳茂波強調世界只有一個香港，香港並不會被取代、消失。
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香港遭外界質疑在疫情下競爭力削弱。財政司司長陳茂波昨出席「投資推廣周」致辭時提及，近日有環球金融雜誌發表「哪一個城市會成為下一個香港？」的文章，他強調世界只有一個香港，香港並不會被取代、消失。
  他指即使香港過去幾年較動盪，但目前整體經濟趨穩、疫情發展向好，近日放寬的「0+3」入境檢疫措施亦讓香港可以重新與國際連接；隨着逐步放寬，最終達致社會正常化，令經濟盡快復常。
  他又預告特首李家超將發表的《施政報告》，涉及不少吸引外資企業及人才的政策，而十一月初香港亦會舉行國際金融領袖投資峰會，以及陸續復辦國際體育盛事，強調香港已在復甦路上。
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