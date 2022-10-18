跑馬地警署警槍走火

跑馬地警署發生警槍走火事件。據了解，一名交通部警長昨早九時許，在警署的上彈區內為警槍上彈時，意外走火，幸無人受傷。



警方表示，一名隸屬港島總區交通部的男警務人員在警署內懷疑意外走火，發射一發子彈。警方重申，警隊就使用裝備有嚴格的規定，案件現正由港島總區交通部跟進調查。