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TESLA司機涉酒駕棄車逃被捕

2022-10-18 列印
■警員在的士及電單車旁調查。
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一名司機駕駛TESLA電動私家車昨凌晨經過交通意外現場時，司機疑「心虛」棄車逃走，被警員截下。該名司機酒精呼氣測試超標逾三倍，涉酒後駕駛被捕。

事發前，一輛外賣電單車昨日凌晨兩時許，駛至尖沙咀警署對開時，右轉入白加士街，疑南亞裔司機無為意，與對面線一部的士相撞，電單車司機倒地輕傷送院治理。
  警員在現場處理意外事件時，一部TESLA電動私家車由吳松街左轉入柯士甸道時，司機見有警員在場疑「心虛」竟棄車逃走。交通部警長見狀立即上前追截，終將該名男司機截獲，酒精呼氣測試顯示超標逾三倍，司機被捕。■TESLA司機疑「心虛」棄車逃走。
■TESLA司機疑「心虛」棄車逃走。
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