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美股中段升538點

2022-10-18 列印
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美股三大指數高開，杜指重上三萬點關口，中段報三○一六七點，升五百三十八點；納指則報一○六六六點，升三百四十四點。滙控美國預託證券價格見四十二點五五港元，升一點四港元；騰訊則見二百五十一點四四港元，升四點二四港元。
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