7年冇拍劇的方力申，今年拍了兩套劇，包括老友葉念琛的作品《美麗戰場》，更跟緋聞女友陳瀅首度合作，他承認同女方好熟，扮夫妻更有默契，甚至大貪到自動加咀戲搞到葉導嗌停。另外，42歲玩了一年交友App依然食...

2022-10-18