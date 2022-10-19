禁發泡膠等餐具 違者可罰10萬 食肆走塑明年提早實施

■首階段會禁止食肆提供發泡膠餐具、膠飲管、塑膠攪拌棒、膠刀、膠叉、膠匙和碟。

不少人冀加快「走塑」步伐，政府原定二〇二五年禁止食肆提供即棄塑膠餐具，但若法例獲通過，提前至最早明年第四季實施，並計劃分兩階段推行，違者定額罰款二千元。有環保團體支持措施，但建議政府訂立清晰的「減塑」目標及時間表。有餐飲業界則指新措施將加重食肆營運成本。政府原計劃在二〇二五年禁止食肆提供即棄塑膠餐具，但現時決定提早在相關法例通過後半年、即最早明年第四季實施。措施會分兩階段推行，首階段會禁止食肆提供發泡膠餐具、膠飲管、塑膠攪拌棒、膠刀、膠叉、膠匙和碟。由於市場能提供膠杯替代品的供應商有限，首階段當局會先禁止食肆向堂食顧客提供膠杯，直至二〇二五年進入第二階段時，才禁止向堂食及外賣顧客提供。定額罰款2000元當局亦建議違反相關規定罰則，最高可處罰款十萬元；同時亦建議設立定額罰款制度，執法人員可向零售商或餐飲業處所負責人等，發出定額罰款通知書，罰款額約為二千元。對於棉花棒、充氣打氣棒、熒光棒、雨傘袋、酒店派發的膠柄牙刷和膠梳等即棄塑膠產品，政府表示，最早亦會在明年第四季起禁止銷售或免費派發。膠枱布、非醫療透明手套、膠耳塞等，則會在下一階段禁止銷售或免費派發，但目前未有具體時間表，要視乎措施在首階段的執行情況。但措施不規管預先包裝的食品或飲品，例如紙包飲品盒附送的膠飲管；同時，如顧客有醫療需要使用即棄膠飲管，亦可獲豁免；此外，醫院病房和懲教設施由於有醫療或保安需要，亦不受措施規管。「綠惜地球」向本報指對安排表示歡迎，但建議港府將規管同時涵蓋外賣平台，並訂立明確的即棄餐具減量目標和時間表，以便公眾監督減塑成效。港府應在這十二個月內，教導和宣傳市民減少使用即棄餐具，否則措施推出後，食肆可轉用其他物料製成的即棄餐具，市民一樣會「照拎」。他們又建議建立網絡平台，供市民繳付訂金後租用可重用餐具餐飲業則擔心成本增加，粵菜餐廳「留家廚房」負責人劉晉認為新措施成效不大，「有需要用嘅顧客仍然有需要」，預料屆時會轉用木製即棄餐具。他續指這將使企業營運成本加大，不排除部份食肆會轉嫁予消費者，批評政府做法不公，讓業界獨自承擔損失。餐飲聯業協會會長黃家和亦指木餐具比即棄塑膠餐具貴約一成五，建議政府可補貼。