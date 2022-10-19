深水埗爆20宗類鼻疽 浴室水龍頭有菌

■港大袁國勇團隊，揭兩個類鼻疽樣本來自同一家庭環境。

類鼻疽肆虐深水埗，本港今年發現二十九宗類鼻疽感染個案，二十人住深水埗，居民人心惶惶；衛生防護中心昨在區內舉行健康講座，透露石硤尾白田邨個案較多。香港大學微生物學系講座教授袁國勇的團隊，在個別患者的家居採集環境樣本，在同一個住戶採集的浴室水龍頭和花瓶內壁的樣本，驗出病菌基因。兩樣本來自同一家庭環境二十宗類鼻疽個案患者居於深水埗，其中十七宗在八至十月錄得。衞生防護健康促進處高級醫生楊芊芊表示，在深水埗區內及病人的居所，展開環境調查及採集超過一百個環境樣本，已分析的樣本結果均對類鼻疽呈陰性反應。本港過去五年有介乎三至十七宗感染，今年錄得二十九宗個案較以往高，正調查是否天氣等因素導致個案數目升高。她又指石硤尾白田邨的感染個案較多，但未透露詳細感染位置。感染途徑仍然成謎，衞生防護中心指病人發病前的足跡並無共通點，初步調查亦未發現曾飲用未煮沸的水，未有證據顯示感染源頭來自自來水。類鼻疽死亡率高達四成至七成半，楊芊芊說在颱風或暴雨後，泥土中的細菌可能浮出地面，呼籲市民在暴風雨過後，避免接觸土壤及泥水。衞生防護中心指已通知水務署檢視該區的供水系統，水務署檢視後未發現相關配水庫及食水樣本有異常情況，符合香港食水標準。港大微生物學系團隊早前亦在個別患者家居採集環境樣本，當中從一個住戶的浴室水龍頭及花瓶內壁採集的拭子樣本，對類鼻疽伯克氏菌核酸檢測呈陽性反應，但細菌含量極低，不排除是病人早前所帶的細菌污染相關環境。袁國勇指目前尚未能確定在深水埗群體爆發類鼻疽的來源，有必要進一步監測。九龍西立法會議員鄭泳舜指有居民向他表達擔心，認為政府應盡快找到爆發原因，以釋疑慮。議員陳凱欣亦指不少居民擔心區內有不尋常感染途徑。